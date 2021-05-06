В Минтруда сообщили, что единовременных выплат ветеранам ВОВ, которые приурочены к 9 мая, в этом году не будет

В Минтруда сообщили, что выплат ветеранам, которые приурочены к 9 мая, в этом году не будет. Фото: БелТА

В Министерстве труда и социальной защиты, 6 мая, в четверг, сообщили о том, что выплат ветеранам, которые приурочены к 9 мая, в этом году не будет.

- Единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны, которые приурочены к 9 мая, в этом году не предусмотрено, - сообщает портал tut.by со ссылкой на ведомство.

Напомним, что подобных выплат ветеранам не было в 2018-ом году, но они осуществлялись в предыдущие два года. Стоит отметить, что это были юбилейные годы.

Ветераны Великой Отечественной войны Беларуси получают повышения, надбавки и доплаты к пенсиям.

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