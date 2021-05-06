Лукашенко: «Нам нужны действительно государственные люди»

Лукашенко заявил, что в госаппарат нужно привлечь действительно государственных людей. Фото: пресс-служба президента

Александр Лукашенко в четверг, 6 мая, проводит совещание по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

По словам главы государства, именно благодаря выстроенной вертикали власти и исполнительской дисциплине система госуправления функционирует слаженно и четко даже в самых непростых ситуациях. Лукашенко добавил, что государственная служба является важнейшим общественным институтом и от ее эффективности напрямую зависит успешное развитие страны, повышение качества и уровня жизни ее граждан.

- За прошедшие более чем четверть века с момента обретения независимости нам удалось выстроить стройную вертикаль власти. Был сформирован компактный госаппарат, а также обеспечена необходимая исполнительская дисциплина. В результате этого, даже в самых непростых ситуациях система государственного управления функционирует четко и слаженно. И лучшим тому подтверждением является консолидация государственных служащих и их работа в условиях 2020 года. И это была все-таки лакмусовая бумажка, - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко отметил, что на данном этапе речь идет не о кардинальном сломе старой системы или реформирования госслужбы, основная задача – это придать импульс ее дальнейшему развитию.

- Я считаю, что на данном этапе речь идет не о кардинальном сломе старой системы или реформирования госслужбы. Основная задача заключается в том, чтобы придать импульс ее дальнейшему развитию. Нам необходимо привлечь в государственный аппарат не просто целеустремленных и квалифицированных специалистов, которые способны решать задачи оперативно. Нам нужны действительно государственные люди. И если будут кадры – тогда будет работать и системы. Поступая на службу, человек должен четко понимать, что его главная обязанность – это служить стране и белорусскому народу, - подчеркнул президент.

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