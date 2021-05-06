Экс-президент Молдовы Игорь Додон открыл в Минске памятник. И вот кому

Экс-президент Молдовы Игорь Додон открыл в Минске памятник. Фото читателя "Комсомолки".

Бронзовый бюст установили на пересечении улиц Ваупшасова и Солтыса по инициативе молдавской диаспоры и при поддержке посольства Молдовы в Беларуси. В торжественной церемонии его открытия приняли участие председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный, экс-президент Молдовы Игорь Додон, представители посольства и органов белорусской исполнительной власти.

Автором бюста является художник Хизри Асадулаев. Скульптурная композиция изготовлена из бронзы и установлена на постаменте из красного гранита. Высота памятника составляет 3,5 м.

Ион Солтыс – по национальности украинец, но родился в Молдавии. Когда началась война, и в село вошли немцы, ушел воевать в партизанский отряд. В апреле 1944 года Ион вместе с двоюродными братьями Максимом и Емельяном был призван в армию. Красноармеец Ион Солтыс в бою 11 февраля 1945 года при прорыве обороны противника у населённого пункта Луизенталь на реке Бобер (сейчас это территория города Тшебень Малы в Польша) одним из первых преодолел реку и огнем прикрывал форсирование реки ротой. В бою за Луизенталь гранатами подавил пулемётный расчёт противника. Однако другой пулемёт, укрытый в дзоте, продолжал вести огонь. Солтыс, уже будучи раненым, собрал последние силы и закрыл амбразуру своим телом. Ценою жизни способствовал выполнению боевой задачи подразделением. Похоронен на месте боев.

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