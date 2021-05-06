Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 мая 2021 года: 1219 новых случаев COVID-19, 10 смертей за сутки

Актуальная статистика от Минздрава по коронавирусу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 6 мая. За сутки было выявлено 1219 пациентов с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 364 951 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1319 человек.

Всего в Беларуси на 6 мая коронавирусной инфекцией переболели уже 355 531 пациент.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 2602 пациента, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 5 миллионов 939 тысячи 162. За последние сутки провели 18 740 тестов.

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