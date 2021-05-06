«Органы внутренних дел не дадут омрачить великий праздник Победы»: в МВД рассказали, как будут работать 9 мая

В МВД рассказали, как будут работать 9 мая. Фото: soyuz.by

В Министерстве внутренних дел сообщили, как будут сотрудники милиции работать 9 мая, в День Победы. Об этом сообщает БелТА.

- С учетом непрекращающихся попыток давления на правоохранительные органы и обычных граждан со стороны деструктивных элементов, хотелось бы напомнить о том, что необходимо соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе, а также о соблюдении действующего законодательства и существующей ответственности за его нарушение. Отдельно хотелось бы остановиться внимание на незаконном использовании незарегистрированной символики, совершении различного рода провокационных действий, вызывающем поведении отдельных граждан во время мероприятий, - отметил заместитель начальника управления охраны правопорядка Министерства внутренних дел Владимир Станилевич.

Он также добавил, что сотрудники органов внутренних дел не дадут омрачить великий праздник Победы.

- Хотелось бы предупредить, что любое правонарушение будет мгновенно пресекаться. Виновные лица будут установлены, задержаны и привлечены к ответственности. Личный состав органов внутренних дел и внутренних войск мобилизован на добросовестное несение службы и готов обеспечить общественный порядок во время проведения праздничных мероприятий. В свою очередь, добропорядочных граждан я хотел бы попросить быть бдительными, обращать внимание на подозрительных лиц, а также бесхозные предметы и своевременно информировать о них сотрудников внутренних дел. Только вместе мы сможем обеспечить безопасный праздник для наших ветеранов, - рассказал Станилевич.

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Подобные выплаты для ветеранов также не предусматривались в 2018-ом году. (подробности)