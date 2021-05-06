«Сразу доставят в отдел для разбирательства»: что будет, если на праздник 9 мая в Минске прийти с велосипедом или литровой бутылкой воды. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Столичные власти и силовики готовятся к празднованию Дня Победы. Программу мероприятий озвучили только за три дня до праздника. Парада в этом году не будет (он проводится только по юбилейным годам раз в пять лет), зато готовят концерт на площади Победы, чествования флага и герба с авиапарадом и красно-зеленый салют из пяти мест.

Все места скопления людей оцепят. — Личный состав органов внутренних дел будет нести службу в усиленном режиме, — сообщил замначальника управления охраны правопорядка МВД Владимир Станилевич.

Будут работать оперативные ситуационные штабы. Места официальных праздничных мероприятий возьмут «под особый контроль». В наиболее многолюдных будет пропускной режим — с оцеплением по периметру, осмотром территории саперами. Места мероприятий оборудуют пунктами пропуска. Перед ними будут стенды «с указанием предметов и веществ, запрещенных к проносу», - сообщает TUT.BY. В районе площади Победы оборудуют камеры хранения. Ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, родителей с малолетними детьми обещают пропускать через отдельные КПП.

— Все граждане, которые пожелают прийти на праздник, должны пройти досмотр на КПП. Необходимо представить вносимые вещи для осмотра. В случае обнаружения запрещенных предметов в ручной клади либо на себе — их будут изымать, а лица доставлять в территориальные органы внутренних дел для разбирательства, — сказал Владимир Станилевич.

Напомним, традиционно в такие места запрещено проносить:

- Спиртные напитки и пиво в любой таре

- Безалкогольные напитки в стеклянных бутылках, а также в пластиковых, если они непрозрачные или больше 0,5 л

- Крупногабаритные вещи – большие сумки, чемоданы, велосипеды, самокаты

- Домашних животных

- Оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, их имитаторы и муляжи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко: «Нам нужны действительно государственные люди». По словам президента, при поступлении на службу, человек должен четко понимать, что его главная обязанность – это служить стране и белорусскому народу

В Минтруда сообщили, что единовременных выплат ветеранам ВОВ, которые приурочены к 9 мая, в этом году не будет. Подобные выплаты для ветеранов также не предусматривались в 2018-ом году

Медики рассказали о человеке, который переболел ковидом 13 раз. Ученые попытались предсказать, как часто люди будут болеть коронавирусом в будущем

52-летняя бухгалтер два года играла в казино на деньги предприятия и проиграла более $70 000. Женщина не только обокрала не только организацию, где работала, но и 19 сослуживцев, четыре банка и оператора связи

Выставка военной техники, ярмарка и фейерверк: стало известно, как отметят День Победы 2021 в Минске. Организаторы обещают поразить зрителей разнообразием цветов и форм огненного шоу