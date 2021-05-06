Семашко рассказал, когда в России и Беларуси будет общее таможенное и налоговое законодательство. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Самая сложная задача — унификация налогового и таможенного законодательств. Предполагается, что на это уйдет минимум 2-2,5 года, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко 6 мая в Москве. Он отметил, что в рамках углубления интеграции согласованы 26 из 28 дорожных карт. При этом «налоговая» карта находится еще в числе несогласованных. Он повторил, что документы могут быть подписаны в сентябре-октябре.

- Думаю, что мы подпишем в сентябре-октябре все дорожные карты, — сказал он. - В каждом этом направлении надо подвести законодательную базу — и в Беларуси, и в России, и межправсоглашения. То есть потом пойдет напряженная работа: формирование нормативной базы. И это займет минимум полгода.

Семашко отметил, что объем работ по каждой карте разный, в некоторых случаях потребуется подписать более 10 межгосударственных документов.

- Есть шанс, что что-то мы успеем в этом году в нормативной базе подправить и она заработает, что-то перейдет на следующий год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сразу доставят в отдел для разбирательства»: что будет, если на праздник 9 мая в Минске прийти с велосипедом или литровой бутылкой воды. Запрещенные предметы будут изымать, а лица доставлять в территориальные органы внутренних дел для разбирательства, заявил замначальника управления охраны правопорядка МВД Беларуси Владимир Станилевич

Экс-президент Молдовы Игорь Додон открыл в Минске памятник. Бюст герою Советского Союза Иону Солтысу, который закрыл грудью амбразуру вражеского ДЗОТа, установили на одноименной улице

Лукашенко: «Нам нужны действительно государственные люди». По словам президента, при поступлении на службу, человек должен четко понимать, что его главная обязанность – это служить стране и белорусскому народу

В Минтруда сообщили, что единовременных выплат ветеранам ВОВ, которые приурочены к 9 мая, в этом году не будет. Подобные выплаты для ветеранов также не предусматривались в 2018-ом году

Медики рассказали о человеке, который переболел ковидом 13 раз. Ученые попытались предсказать, как часто люди будут болеть коронавирусом в будущем

52-летняя бухгалтер два года играла в казино на деньги предприятия и проиграла более $70 000. Женщина не только обокрала не только организацию, где работала, но и 19 сослуживцев, четыре банка и оператора связи