Заместитель главврача БСМП – о состоянии 12-летнего подростка: Есть небольшая положительная динамика, но состояние тяжелое

Заместитель главврача БСПМ рассказал о состоянии 12-летнего подростка, который вынес из горящего дома своего двухлетнего брата. Фото: сайт Занарочской школы

Заместитель главного врача Больницы скорой медицинской помощи Игорь Шиманский рассказал о состоянии 12-летнего подростка, который вынес из горящего дома своего двухлетнего брата. По словам врача, состояние ребенка остается тяжелым, но есть небольшая положительная динамика.

- На данный момент состояние 12-летнего Романа Когодовского остается тяжелым, но есть небольшая положительная динамика – он стабилизировался. Организм ребенка пока справляется. Проводится все необходимое лечение, в том числе и оперативные вмешательства. Также ежедневно проводятся консилиумы. К примеру, 5 мая, в среду, состоялся консилиум с министром здравоохранения, а в понедельник, 3 мая, - консилиум с ведущими специалистами России. Все, что у нас намечено – выполняется, - рассказал Шиманский. Об этом сообщили в телеграм-канале Минздрава.

Он добавил, что давать на данный момент какие-либо прогнозы – преждевременно.

- Все дело в том, что у 12-летнего подростка очень большая площадь ожогов и как именно будет протекать процесс – сказать очень сложно. На данный момент состояние стабильно. Уже было проведено два оперативных вмешательства на пораженных участках тела. Операции будут выполняться с интервалом 2-3 дня. Применяются все самые современные методы лечения, в числе которых и клеточные технологии, - заявил заместитель главврача БСМП.

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