Лукашенко: «Военных в Беларуси после распада Союза забрасывали камнями».

- Нам надо в законе четко предусмотреть, чтобы каждый государственный служащий в обществе, в обыденной жизни чем-то выделялся. Допустим, значок государственного флага. У нас некоторые депутаты, по моим наблюдениям, не носят депутатские значки. Есть так у нас 2-3 человека, которые то ли стесняются, то ли бояться выйти в народ с этим значком. Я не зря это говорю, потому что я после распада Советского союза столкнулся, когда с депутатским значком, который я никогда не снимал, было как-то не с руки быть в обществе. Еще и потому что тебя могли подозвать и незаслуженно упрекнуть, обругать и так далее. Народ должен видеть, что это государственный человек. Как военный. Я рассказывал, как оно было после распада Советского союза. Военным было еще сложнее – их же камнями забрасывали в Беларуси. Мы сделали военных военными. Мы дали им возможность с орденами и погонами ходить по улице. Кто сегодня скажет, что это когда-то было? А это было, - заявил Лукашенко на очередном совещании.

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