Белорусский рубль укрепился к корзине валют: курсы валют в Беларуси на 6 мая

Курсы валют в Беларуси на 6 мая Фото: Инна КОРСАК

На Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 6 мая, состоялись торги. Белорусский рубль укрепился к корзине валют – евро, доллар и российский рубль подешевели. Информация об этом была опубликована на сайте БВФБ.

Евро подешевел на 0,0074 и теперь стоит 3,0675 белорусского рубля.

Доллар упал на 0,0137 и теперь стоит 2,5486 белорусского рубля.

Российский рубль снизился на 0,0046 и теперь стоит 3,4201 белорусского рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минтруда сообщили, что выплат ветеранам ВОВ, которые приурочены к 9 мая, в этом году не будет.

Подобные выплаты для ветеранов также не предусматривались в 2018-ом году. (подробности)

«Хорошо для работников с детьми и из регионов»: эксперты – о смешанном режиме работы «офис+удаленка», свободном дне для многодетных и других идеях Минтруда.

Рассматриваются варианты новшеств, которые могут появиться в Трудовом кодексе Беларуси. (подробности)