Белорусский рубль укрепился к корзине валют: курсы валют в Беларуси на 6 мая

Курсы валют в Беларуси на 6 мая
Фото: Инна КОРСАК
На Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 6 мая, состоялись торги. Белорусский рубль укрепился к корзине валют – евро, доллар и российский рубль подешевели. Информация об этом была опубликована на сайте БВФБ.
Евро подешевел на 0,0074 и теперь стоит 3,0675 белорусского рубля.
Доллар упал на 0,0137 и теперь стоит 2,5486 белорусского рубля.
Российский рубль снизился на 0,0046 и теперь стоит 3,4201 белорусского рубля.
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