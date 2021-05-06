«Получали по 20 долларов за прохождение техосмотра»: в Минске задержали пятерых сотрудников диагностики за взятки

В Минске задержали пятерых сотрудников диагностики за взятки Фото: Инна КОРСАК

В Минске сотрудники милиции задержали пятерых работников станции диагностики за взятки. Информацию об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Удалось установить, что в обязанности должностных лиц входило обеспечение допуска машин к участию в дорожном движении.

- По предварительному сговору за благоприятное решение вопросов они получали вознаграждение в размере 20 долларов за одну машину. В ходе проведенного осмотра территории организации сотрудникам милиции удалось обнаружить и изъят денежные средства. Сумму ранее заработанных средств еще предстоит выяснить, - пояснили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело.

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