Первый энергоблок БелАЭС 6 мая был снова включен в сеть Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве энергетики сообщили, что в четверг, 6 мая, первый энергоблок Белорусской АЭС, которая расположена в Островце, был включен в сеть. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- В четверг, 6 мая, в 14.48 первый энергоблок БелАЭС после проведения регламентных работ, которые предусмотрены этапом опытно-промышленной эксплуатации, был вновь включен в сеть. На данный момент специалисты приступили к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальном уровне мощности реакторной установки. Это продлится в течение 15 суток, - прокомментировали в Минэнерго.

В ведомстве также рассказали, что комплексное опробование завершит этап опытно-промышленной эксплуатации блока.

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