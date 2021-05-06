В Полоцком районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся – 19-летний парень погиб, 16-летняя девушка в больнице

В Полоцком районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся – 19-летний парень погиб. Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

В Полоцком районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Один из пассажиров погиб на месте случившегося. Об этом сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

- Инцидент произошел 6 мая, в четверг, в районе 3 часов ночи. Неподалеку от деревни Ропно 21-летний молодой человек, который находился за рулем автомобиля, не справился с управлением на закруглении дороги. Машина съехала в кювет и перевернулась. Удалось установить, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в ведомстве.

И добавили, что в салоне автомобиля находились два пассажира – 19-летний парень и 16-летняя девушка.

- 19-летний парень скончался на месте случившегося, а 16-летняя девушка была доставлена в больницу, - пояснили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

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