В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Вот какая у нее эффективность.

Минздрав России зарегистрировал однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Разработчики утверждают, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа.

- Эффективность вакцины составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов, — сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Фонд уточнил, что расчет эффективности делали на основе данных россиян, получивших только одну дозу «Спутника» в рамках программы массовой гражданской вакцинации в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

Препарат «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V» — рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26). По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, лайт-версия служит альтернативой «Спутнику V».

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