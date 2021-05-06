В МВД сообщили о задержании врача-невролога Александра Телего

Снимок носит иллюстративный характер Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел сообщили о задержании врача-невролога Александра Телего. Информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- На 41-летнего врача-невролога, который работает в России, вышли оперативники гродненского управления ГУСБ МВД. Он был задержан в Борисове, после своего приезда в гости к близким. Удалось выяснить, что зимой 2020 года мужчина в экстремистском телеграм-канале оставил многочисленные оскорбительные комментарии в адрес сотрудников милиции, прокуратуры и судов. Для виртуального буллинга мужчина использовал различные никнеймы, - рассказали в МВД.

В ведомстве добавили, что задержанный раскаялся в содеянном.

- Мужчина пояснил, что оставлял посты на эмоциях под воздействием деструктивных телеграм-каналов. В Беларуси задержанный работал врачом-наркологом, но был уволен за прогул, - пояснили в Министерстве внутренних дел.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за оскорбление представителей власти.

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