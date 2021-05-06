Ездят автопробегом и угрожают голодовкой: работники санатория «Беларусь» в Литве требуют решить вопрос санкций

400 семей работников санатория "Беларусь" в Литве готовы начать голодовку, если здравница снова не заработает и им не начнут платить зарплату. Фото: delfi.lt.

После введения ЕС санкций против Беларуси счета санатория «Беларусь», расположенного на территории Литвы, оказались заблокированы. Фактически это парализовало работу литовской здравницы в Друскининкае. С января 2021-го года работники санатория выступают за отмену санкций, просят власти найти решение и вернуть им рабочие места, которых они лишены с начала года.

О вновь повторившемся автопробеге 6 мая проинформировало Delfi.ru. Санкционированный протестный автопробег с участием работников санатория «Беларусь» прошел в Вильнюсе, а возглавил автоколонну из около 70 машин мэр Друскининкая Ричардас Малинаускас, поддержала протестующих и Литовская конфедерация профсоюзов. К слову, высказывания городского главы Друскининкая были довольно жесткими он заявил, что сложившаяся ситуация указывает на жизнь «в условиях правового бандитизма».

Автопробег протестующих прошел согласованно в Вильнюсе. Фото: delfi.lt.

Уточняется, что ситуация с санаторием «Беларусь» - это первый случай в Литве, когда международные санкции применяются в отношении действующего в стране предприятия. Напомним, после принятия санкция банк Swedbank заморозил счета белорусского санатория.

Какие требования выдвигают работники санатория? Сотрудники здравницы не получали зарплат с января 2021-го года, в сложившейся ситуации они обвиняют МИД и грозят устроить голодовку. Требования выдвигают 400 семей.

- Если они хотели, чтобы люди голодали, в следующий раз мы соберемся около МИД, 400 семей, и объявим голодовку, - заявляют протестующие.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что МИД Литвы предлагал забрать у Беларуси находящийся под санкциями ЕС санаторий в Друскининкае. Однако многие чиновники отнеслись к такой идее скептически, заметив, что это будет нарушением всех международных прав.

Также озвучивались предложения уполномочить правительство начать переговоры с Беларусью по вопросу передачи санатория Литве. И также предлагается инициировать консультации о выкупе зданий.