Придет тепло! Стала известна погода на Радуницу и большие выходные в Беларуси 8-11 мая

Стала известна погода на Радуницу в Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Белорусов ждут 4 выходных дня подряд: с субботы 8 мая по вторник 11 мая. Кроме того, что в этот период на официальном уровне будут проходить массовые торжества по случаю Дня победы, большинство жителей городов и сел отправятся на кладбища, чтобы навести порядок на могилах своих родных и близких, почтить их память. И погода в этом будет способствовать.

Напомним, Радуница, день поминовения усопших в Православной церкви, в 2021 году приходится на 11 мая. Однако многие, пользуясь возможностью, начинают посещать кладбища уже с субботы.

В этот день, 8 мая, прогнозируется достаточно холодная и дождливая погода. Облачность и осадки придут с ночи и ожидаются на протяжении практически всего дня на большей части территории республики. Дневная температура воздуха в среднем по стране будет от 6 до 10 тепла, при этом - с порывистым ветром.

Стала известна погода на Радуницу в Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

А вот с воскресенья, 9 мая, начнет возвращаться хорошая погода. Дожди уйдут, выглянет солнце, местами будет совсем ясное небо. Температура днем повысится до 10-14 градусов.

Назавтра, 10 мая, вообще потеплеет - по-настоящему, по-майски. Днем будет от плюс 15 по северу страны до плюс 21 градуса на юго-западе.

Ожидается, что еще на пару градусов потеплеет днем во вторник, 11 мая - до плюс 24 градусов в Брестской области. Погода по-прежнему будет солнечной, ветер - южным, но с порывами до 15 метров в секунду.

Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней, опубликованном на сайте Белгидромета pogoda.by. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика, и может изменяться.