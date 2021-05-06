В Беларуси появляются почтоматы: где они есть и в чем их преимущество

В почтоматах можно будет забирать посылки или другие отправления в любое время дня и ночи. Фото: finbelarus.com.

О том, что в первом полугодии 2021-го года в Беларуси появится около 20 почтоматов, проинформировала гендиректор «Белпочты» во время пресс-конференции. Но вообще, пишет БелТА, планируется, что всего по всей Беларуси будет около 140 почтоматов.

Кстати такие устройства, позволяющие получить почтовое вложение круглосуточно без посещения почтового отделения, уже установлены в некоторых городах. На сайте «Белпочты» сообщают о двух десятках почтоматов с присвоенными номерами, которые есть уже в Минске, Могилеве, Гомеле, Гродно, Бресте, Витебске, Орше, Бобруйске, Борисове и Лиде.

По словам генерального директора предприятия Светланы Юркевич, кроме развития сети почтоматов, «Белпочта» намерена и далее развивать и расширять современные услуги.

Так в 2020-ом году начал работать проект «Мобильный почтальон» - приложение у почтальонов, позволяющее оказывать онлайн-услуги на дому у клиентов (доступен в 11 районах Беларуси - Прим.).

А также мобильное приложение, позволяющее клиентам в онлайн-режиме отслеживать статус своего почтового отправления, выбирать удобное отделение для получения, заказывать курьера и так далее.

- Сегодня белорусская почта - это современное технически оснащенное предприятие, оказывающее клиентам не только почтовые услуги, но и другие, в том числе финансовые, страховые, банковские, курьерские, - резюмировала гендиректор «Белпочты».

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