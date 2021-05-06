«Мантры и клише». МИД Беларуси ответил «Большой семерке» о новых выборах Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал призыв стран «Большой семерки» к властям Беларуси о проведении новых выборов президента и освобождении всех, кто «несправедливо заключен под стражу».

- Это стандартный набор заезженных клише, - цитирует Глаза сайт МИД. - Такие мантры фактически без изменений кочуют с площадки на площадку.

Это, как считает представитель ведомства, показывает «глубокое непонимание и нежелание понимать ситуацию» в Беларуси, а также «антибелорусскую ангажированность их инициаторов».

По словам Глаза, «в риторике понятно откуда появились теперь еще и некие «настоящие лидеры оппозиции». Он отметил:

- Назначить «настоящую власть» уже очевидно не получилось, поэтому можно попробовать словесно легитимизировать хотя бы удобную оппозицию.

Пресс-секретарь МИД заявил, что власти сами будут решать, «когда и какие электоральные кампании проводить в своей стране».

- Все выборы в нашей стране проходили под международным наблюдением, - заверил представитель внешнеполитического ведомства. - Ну, а если какие-то международные структуры оказались неспособны организовать свою работу, имея наше приглашение, то не нужно пытаться переложить вину.

Напомним, ранее МИД Беларуси отреагировал на возобновление санкций со стороны США.