В Беларуси ветераны не получат единовременные выплаты к 9 мая: а в каких странах и сколько получат

Во многих бывших странах СССР ветеранам ВОВ назначили единовременные выплаты ко Дню Победы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» сообщала со ссылкой на информацию пресс-службы Министерства труда и соцзащиты о том, что в Беларуси к 9 мая ветераны ВОВ не получат единовременные выплаты. Как и в 2018-ом году в 2021-ом году такие выплаты не предусмотрены.

Напомним, что в Беларуси предусматриваются ежемесячные доплаты ветеранам. Но именно единовременные выплаты к 9 мая в этом году ветераны не получат. Хотя в 2019 и 2020 году, в юбилейные годы, в республике выплаты ветеранам назначались (от 650 до 2000 тысяч в 2019-ом и от 700 до 2500 тысячи рублей в прошлом году). А в каких странах бывшего СССР ветераны Великой Отечественной получат доплату ко Дню Победы в 2021-ом году, узнал tut.by?

Доплаты в России, где проживает свыше 33 тысяч ветеранов и инвалидов ВОВ, ко Дню Победы назначили. Выплаты в 10 тысяч рублей РФ (около 340 белрублей) к 9 мая в России ежегодные, в 2020-ом суммы были выше - ветераны получили по 75 тысяч российских рублей, а труженики тыла - по 50 тысяч.

Выплаты в Украине ветеранам назначаются в зависимости от их статуса. В 2021-ом году ветераны-инвалиды первой группы и имеющие особые заслуги перед Родиной получат по 4421 гривну (около 408 белрублей). Ветераны-инвалиды второй группы - 3906 гривен (360 белрублей), ветераны-инвалиды третьей группы 3391 гривну (313 белорусских рублей).

Людям участникам боевых действий выплатят к 9 мая по 1491 гривне (137 рублей). Выплаты ко Дню Победы в Украине предусмотрены и для членов семей погибших, женам или мужьям умерших, получивших инвалидность на войне - 966 гривен (89 рублей). Еще единовременные выплаты в Украине предусмотрены бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания - по 612 гривен (56 белрублей).

В Казахстане также предусмотрены выплаты ко Дню Победы ветеранам, которых в стране сейчас проживает 665 человек. Причем эти суммы самые большие на всем постсоветском пространстве - по 1 миллиону тенге (5970 белорусских рублей) каждому ветерану. Выплаты к 9 мая назначены также жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей - по 50 тысяч тенге (300 рублей), женам умерших инвалидов ВОВ, вдовам воинов, погибших во время ВОВ, и труженикам тыла назначено не менее 30 тысяч тенге (180 рублей).

Единовременные выплаты к 9 мая на постсоветском пространстве отличаются, самые большие получат ветераны в Казахстане. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Внушительные выплаты получат ко Дню Победы ветераны проживающие в Узбекистане. Интересно, что суммы в этом году больше чем в прошлом юбилейном году. Ветеранам перечислят по 12 миллионов сумов (2914 белрублей).

Выплаты назначили и в Азербайджане: ветеранам доплатят к 9 мая по 1500 манатов (2248 рублей), вдовам погибших, труженикам тыла и участникам блокады Ленинграда вдвое меньше - по 750 манатов (1124 рубля).

В Кыргызстане ветеранам выплачивают к 9 мая два пособия: ежегодное и единовременное (оба ко Дню Победы - Прим.). Инвалидам ВОВ выплачивают по 20,6 тысячи сомов (619 белрублей), участникам боевых действий, жителям блокадного Ленинграда и несовершеннолетним - по 20,4 тысячи сомов (613 рублей). Назначаются в Кыргызстане и специальные выплаты труженикам тыла и насильственно мобилизованные - по 15,1 тысячи сомов (453 рубля).

Неоднозначная ситуация с выплатами ветеранам существует в Таджикистане. В стране проживает на данный момент 108 участников ВОВ, но выплаты получают только 16 из них, проживающих в Душанбе. Им полагается к 9 мая по 1500 сомони (335 рублей).

Не предусматриваются на законодательном уровне выплаты ветеранам ВОВ к 9 мая в Армении, Латвии, Литве и Эстонии.

Что касается других бывших стран СССР, то в Туркменистане, Молдове и Грузии официальные информагентства и источники не сообщают о назначении и размере выплат ко Дню Победы в 2021 году. Но в предыдущие годы ветеранам к 9 мая все же выплачивали определенные суммы.

В Молдове к 75-летию Победы ветераны получили по 10 тысяч леев (1430 белрублей). Пенсионеры, приравненные к участникам ВОВ - по 5 тысяч леев (715 рублей), вдовы погибших и умерших инвалидов ВОВ - по 1 тысяче леев (143 рубля).

Правительство Туркменистана в 2018-ом году назначало надбавки ветеранам и вдовам доплатили по 200 манатов (145 белорусских рублей по сегодняшнему курсу).

В Грузии в 2017 году ветераны получили по 600 лари (444 рубля по актуальному курсу).

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