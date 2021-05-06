В Минске и Бресте не разрешили акцию «Бессмертный полк» 9 мая. А в двух городах разрешили

В прошлом году участники инициативы «Бессмертный полк» устроили акцию в Бресте Фото: Оксана БРОВАЧ

Власти белорусской столицы и Бреста не санкционировали проведение в этих городах традиционной акции пророссийских инициатив «Бессмертный полк». Что касается Бреста, то в прошлом году акцию там тоже не разрешили, однако сторонники инициативы все равно провели небольшое шествие - с портретами солдат, плакатами и георгиевскими ленточками.

В 2021 году организаторы «получили от чиновников прямой запрет на проведение своего традиционного мероприятия в Брестской крепости-герое», пишет российское ИА REGNUM. Там добавили, что в проведении акции на центральных улицах и площадях «хранителям исторической памяти» тоже отказано.

- Участники народной акции намерены отметить День Победы в частном порядке. Не исключено, что они смогут провести шествие на одной из второстепенных улиц города, - отмечается в сообщении.

О том, что власти Минска не разрешили акцию, рассказали в пабликах инициативы в соцсетях:

- На наше обращение поступил отказ. При этом в ответе Мингорисполкома имеется предложение принять участие в возложении цветов к монументам и обелискам, связанным с историей ВОВ.

Также рассказали о причинах отказа:

- Два фактора: не решен вопрос оплаты за проведение массового мероприятия (милиции, «скорой» и коммунальщикам), угроза пандемии.

А в Витебске и Новополоцке, как утверждается в сообщениях в пабликах, местные власти санкционировали шествия «Бессмертного полка».

- Будем идти внутри общегородской праздничной колонны. Найти нас можно по баннеру «Бессмертного полка» - возле него будут раздаваться гвардейские георгиевские ленточки всем желающим, - говорится в информации.

Напомним, в МВД Беларуси заявили, что будут пресекать использование незарегистрированной символики во время праздничных мероприятий 9 мая.