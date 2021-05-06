Помните, кота стоимостью несколько тысяч долларов, которого нашли в лесу под Минском: вот как закончилась история

Дорогостоящего кота-сервала поймали и вернули хозяевам. Фото: Facebook "Минск Пропавшие и найденные коты"

«Комсомолка» ранее уже рассказывала необычную историю одного из самых дорогих в мире котов, которого увидели прохожие в лесополосе под Минском. Очень крупную кошку-потеряшку очевидцы, хоть и боялись, но попытались поймать, а когда не вышло сфотографировали и объявили в соцсетях о поисках хозяев. Вот как закончилась история пятнистого.

Гулявшего рядом с Колодищами красивого дорого кота все же смогли поймать, сообщила администратор группы в Facebook «Минск Пропавшие и найденные коты».

На вопрос пользователей соцсети о том, как поймали беглеца, Татьяна Полидовец в группе ответила: «Поймали. Хозяин с друзьями вчера весь вечер по лесу шастал. Но я так поняла из разговора с нашими общими друзьями, что не хозяин поймал, а кто-то поймал и вернул». Также сообщается, что найденный кот местный - «колодищанский».

Еще по фото пользователи гадали породу: бенгальский, саванна или сервал, прикидывая заодно примерную стоимость питомца. Оказалось, что это все же сервал.

Сервалы - это стройные длинноногие кошки средних размеров. Длина тела составляет от 90 до 135 сантиметров, высота в плечах до 40 - 65 сантиметров. Взрослые сервалы весят от 8 до 18 килограммов. Еще сервалов отличает обладание самыми высокими лапами и самыми большими (относительно размеров тела) ушами среди кошачьих. Сервалы входят в топ 10 самых дорогих кошек в мире, их стоимость может доходить до 10 тысяч долларов.

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