Назван пятый задержанный по делу по делу о подготовке госпереворота в Беларуси

Дальнобойщика Дениса Кравчука задержали по подозрению в подготовке госпереворота. Фото: nn.by.

О том, что стало известно имя пятого «заговорщика» - задержанного по делу о подготовке госпереворота и покушения на Лукашенко, пишет «Наша Нiва».

Ресурс информирует, что пятым задержанным фигурантом по делу в отношении Зенковича и Федуты стал Денис Кравчук, 35-летний дальнобойщик из Нарочи. Дениса Кравчука задержали 26 апреля в поселке Нарочь, что в Мядельском районе.

Правоохранители сразу же надели на Кравчука наручники, показали постановление об обыске (по информации ресурса в нем не была указана статья Уголовного Кодекса - Прим.). После чего его увели, позволив взять полотенце и зубную пасту, а обыск продолжили в присутствии родственников задержанного. Из дома изъяли старые мобильные, CD-диски с записями свадеб и похорон. Кроме дома обыскали гараж, подвал и машину.

- Вечером позвонил следователь и сообщил, чтобы на следующий день мы нашли адвоката, иначе будет дежурный, - пояснила мама задержанного Дениса Кравчука.

На данный момент статус Кравчука - обвиняемый по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата госвласти (ст.357 УК РБ). Ему до 2 месяцев продлили срок содержания под стражей, он содержится в СИЗО КГБ.

Как Денис Кравчук связан с Юрием Зенковичем?

Перед президентскими выборами 2020-го года, когда Кравчук был наблюдателем, его задержали и приговорили к 10 суткам ареста. Арест он отбывал в одной камере с Юрием Зенковичем, задержанным за акцию протеста в Мяделе.

- Тесно они не общались, - убеждена мама задержанного нарочанца.

Есть также версия, что Кравчук присматривал за домом Зенковича в Мядельском районе, пока тот проживал в США.

26 октября Кравчук устроился на работу в Литву дальнобойщиком, в ноябре уехал туда. 8 апреля приехал в Беларусь для продления визы.

Денис Кравчук родом из Мядельского района. Он окончил физфак БГУ по специальности физик-ядерщик. Работал на предприятиях, научным сотрудником в Национальном парке «Нарочанский», но проблемы возникали из-за его общественной деятельности. В 2018 году Кравчук «прославился» тем, что на местных выборах обнаружил нарушения во время досрочного голосования, после того как смог проголосовать три раза на трех разных участках.

По делу о госперевороте проходят юрист из США Юрий Зенкович, литературовед Александр Федута, председатель Партии БНФ Рыгор Костусёв и руководитель минского адвокатского офиса Зенковича Ольга Голубович.

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