В Минске записались на вакцинацию от коронавируса больше 100 тысяч человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

По итогам совещания в Минском горисполкоме стало известно, что уровень заболеваемости коронавирусом в столице снизился - по сравнению с предыдущей неделей. Власти рассказали подробности о ходе вакцинации от COVID-19: на прививку записались уже свыше 100 тысяч человек.

- Списки поручено тщательно контролировать, чтобы распределять поступающую вакцину по поликлиникам и медсанчастям предприятий пропорционально количеству желающих привиться, - сообщается в информации в телеграм-канале «Минск. Официально».

Что касается уже привитых, то вакцину успели получить больше 20% работников учреждений образования, почти 30% - социальной сферы, 52% медработников и 92% проживающих в стационарных учреждения соцобслуживания.

Столичные власти намерены обеспечить прирост привитых не менее чем на 10% в неделю в каждом учреждении образования - для этого темпы вакцинации работников системы образования планируют увеличить.

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