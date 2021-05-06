Усилить санкции и обеспечить международную изоляцию: Тихановская обратилась с призывом к США

Тихановская обратилась с призывом к американской администрации. Фото: pixabay.com.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская высказалась о том, что Вашингтон должен усилить санкции в отношении Беларуси и активизировать попытки обеспечить международную изоляцию Александра Лукашенко, сообщило ТАСС.

Еще Тихановская обратилась к американским властям с призывом об организации международной конференции по ситуации в Беларуси. Заявив, что за время, прошедшее после выборов, крупные мировые державы не провели углубленного обсуждения пути урегулирования. Обсудить белорусский кризис Тихановская призывает 11 - 13 июня во время предстоящего саммита Группы семи в Соединенном Королевстве.

В завершение оппозиционный политик подчеркнула, что США необходимо не только восстановить односторонние санкции в отношении 9 белорусских госпредприятий (о чем США заявили ранее - Прим.), но и расширить санкционный список.

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