Фотофакт. Белый шпиц Александра Лукашенко появился на хоккейном матче

Лукашенко пришел на хоккейный матч со своим шпицем. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

Вечером в четверг, 6 мая, Александр Лукашенко посетил хоккейный матч. Он наблюдал за игрой в рамках чемпионата Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

Лукашенко болел за команду, в которой играют его сыновья. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

Уточняется, что у Александра Лукашенко и самого была в этот день хоккейная тренировка. После чего он остался посмотреть игру команд «Щит» против «Бастиона». К слову, за команду «Бастион» играют Виктор и Николай Лукашенко.

- Президент - болельщик! - подписал фото с трибун «Пул Первого».

Команда "Бастион", в которой играют сыновья Лукашенко, победила в любительском чемпионате по хоккею с шайбой. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

Александр Лукашенко болел за сыновей в компании белого шпица Умки. На Александре Лукашенко был синий бомбер и красная бейсболка с белой надписью, шпиц сидел рядом на отдельном сиденье - своего пса Лукашенко придерживал левой рукой.

Для «Бастиона» игра оказалась удачной, они победили «Щит» со счетом 3:2. Таким образом, команда сыновей Лукашенко победила в минском чемпионате по хоккею среди любительских команд, информирует hockey.sportclub.by.

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