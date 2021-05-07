В Минске в переходе уличные музыканты спели «Разбуры турмы муры» и получили сутки и штрафы

В Минске уличным музыкантам дали штрафы и сутки. Фото: pixabay.com

В Минске в переходе уличные музыканты спели «Разбуры турмы муры» и получили штрафы и сутки. Их обвинили в том, что они пикетировали исполнением песни. Об этом сообщили правозащитники в телеграм-канале «Вясна назiрае».

В четверг, 22 апреля, в подземном переходе на улице Ленина были задержаны трое музыкантов – Юлия Шабанова, Елизавета Пакетова и Алексей Журавлевич. В Центральном РУВД на них были составлены протоколы по статье 24.23 КоАП – Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Уличных музыкантов обвинили в том, что они «пикетировали при помощи исполнения песни».

В пятницу, 23 апреля, в Центральном суде Минска Елизавету Пакетову и Алексея Журавлевича признали виновными. Девушке назначили 11 суток административного ареста, парню – 25 суток административного ареста.

В четверг, 6 мая, судили Юлию Шабанову. Она тоже была признана виновной. Ей назначили штраф в размере 50 базовых величин – 1450 рублей. Как рассказала девушка, факт задержания ее очень удивил, так как у музыкантов было официальное разрешение на выступление в переходе.

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