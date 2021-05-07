В Минске с 8 по 11 мая усилят контроль за соблюдением масочного режима в транспорте Фото: Андрей АБРАМОВ

В Мингорисполкоме рассказали, что в столице в большие выходные, с 8 по 11 мая, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- В период предстоящих праздников, в числе которых Радоница, в Минске будет усилен контроль за соблюдением мер безопасности в общественном транспорте. Особое внимание будет уделено обычным, а также маршрутным такси, - рассказали в Мингорисполкоме.

И отметили, что также максимальная бдительность будет проявлена и в отношении культурных мероприятий.

- В тех условиях, когда жители Минска соскучились по культурным мероприятиям, очень важно не допустить, чтобы там были нарушены требования эпидемической безопасности, - отметили в ведомстве.

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