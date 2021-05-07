Вот как в Климовичском районе по отпечаткам пальцев вычисляют тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте

Мужчину, который выбросил пакет с мусором на обочину, нашли по отпечаткам пальцев. Фото: МогилевОнлайн.

Житель Климовичского района был очень удивлен, когда к нему пришли сотрудники милиции. 34-летний мужчина не мог припомнить, чтобы совершал какие-то противоправные действия. Оказалось, претензии у правоохранительных органов были из-за оставленного на обочине дороги пакета с мусором. Историю рассказывает МогилевОнлайн.

В тот день, 1 мая, компания из пяти человек выбралась на пикник. Отдохнув, собрали мусор в пакет. Когда на обратном один из пассажиров вышел из машины по нужде, задел пакет и мусор вывалился из машины на обочину. Компания не стала подбирать мусор и поехала дальше.

Видеокамер в том месте, где бросили пакет с мусором, не было, но сотрудники Климовичского РОВД все равно вычислили одного из компании. Получилось это сделать по отпечаткам пальцев. Мужчину привлекли к административной ответственности за засорение земель общего пользования.

Такие случаи в Климовичском районе бывали и раньше, рассказал изданию заместитель начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Руслан Ермаченко.

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