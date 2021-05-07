Владимир Путин сравнил российские вакцины от COVID-19 с автоматом Калашникова

Президент России сравнил российские вакцины от ковида с автоматом Калашникова. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Российский президент во время видеоконференции, на которой речь шла в том числе о качестве российских вакцин от ковида, дал этим препаратам характеристику: «Надежны, как автомат Калашникова», пишет ТАСС.

Агентство отмечает, что ранее такую характеристику российским вакцинам от COVID-19 дал австрийский ученый, ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер.

«Спутник V - он как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надежный и эффективный», - цитирует агентство Флориана Тальхаммера.

Владимир Путин объяснил, почему такая характеристика подходит российским вакцинам.

-Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современные и на сегодняшний день без всякого сомнения являются наиболее надежными и наиболее безопасными, - сказал российский президент.

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