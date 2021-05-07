В Швейцарии разработан метод выявления потенциально тяжелых случаев COVID-19 на ранней стадии Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Швейцарии разработан метод выявления потенциально тяжелых случаев коронавируса на ранней стадии у пациентов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Швейцарский ученые совместно с коллегами из Германии и Франции пришли к выводу, что надежными индикаторами служат присутствующие в крови цитотоксические Т-лимфоциты, или Т-киллеры, которые осуществляют растворение поврежденных клеток. Об этом рассказали в Цюрихском университете.

Группа специалистов под руководством Буркхарда Бехера пришла к выводу, что биомаркером для выявления пациентов с потенциально тяжелым протеканием коронавируса служит количество Т-киллеров в крови.

- Число Т-клеток может быть использовано для прогнозирования тяжелых случаев COVID-19 с высокой степенью определенности – даже если пациент находится всего один день в больнице, - отметил Бехер.

По его словам, Т-клетки ведут себя характерной манерой только при коронавирусной инфекции. Эти особенности удалось выявить при сравнении имунного ответа у пациентов с COVID-19 и в контрольной группе.

На данный момент исследователи не уточнили, какое именно количество Т-киллеров и каким именно образом отражается на протекании коронавируса.

Новый метод поможет врачам своевременно принимать решения о необходимых лечебных и организационных мероприятиях. В частности, о том, нужно или нет поместить того или иного пациента, который поступил с коронавирусной инфекцией, в отделение интенсивной терапии.

- Биомаркеры, которые позволяют делать прогнозы, приносят весомую пользу в подобных случаях. Ведь они дают возможность врачам предоставлять пациентам с серьезными симптомами наилучшие возможности для лечения, - рассказала ведущий автор научной работы Стефани Кройтмайер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ученые назвали орган, в котором коронавирус поселяется надолго, а возможно, и навсегда.

У лабораторных мышей COVID-19 оставался в мозге после того, как в легких его уже не было. (подробности)

Кто наиболее уязвим перед коронавирусом, выяснили ученые.

Новое исследование показало, что у европейцев чаще встречается тяжелая форма заболевания. (подробности)

Ученые нашли подавляющее коронавирус вещество.

По их словам, оно влияет на зараженные клетки, подавляя трансляцию и репликацию SARS-CoV-2. (подробности)