«Уже больше месяца прошло»: Лукашенко снова напомнил о перерегистрации некоммерческих организаций

Лукашенко снова напомнил о перерегистрации некоммерческих организаций. Фото: пресс-служба президента

Александр Лукашенко 6 мая, в четверг, провел совещание по законопроекту о государственной службе. Президент вновь напомнил о перерегистрации некоммерческих организаций. Перерегистрацию он привел в качестве отрицательного примера исполнительской дисциплины.

- Уже прошло больше месяца. И я не вижу реакции со стороны Администрации президента и присутствующих, - приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

По словам главы государства, именно подобные организации финансируют протесты в Беларуси.

- Вы ждете новой волны? Или что? Нам ведь уже политологи, наши сторонники, в числе которых и депутаты, пальцем показывают и требуют: «Вы общество «зачистите», мы видим, что происходило». А мы чего ждем? Вы же знаете, что именно через вот эти структуры идет финансирование этих бандитов внутри страны, - заявил Лукашенко.

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