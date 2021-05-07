Мужчине, который пытался задушить свою жену, вынесли приговор Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Минске мужчине, который пытался задушить свою жену, в среду, 5 мая, вынесли приговор. Информация была опубликована на сайте Минского городского суда.

Ранее в Следственном комитете сообщали о том, что 3 января 2021 года 49-летний мужчина в алкогольном опьянении угрожал своей жене убийством, а затем схватил женщину за горло и начал душить. Его сумели остановить теща и несовершеннолетний сын, которые находились в квартире.

Мужчине было предъявлено обвинение по статье 186 Уголовного кодекса – Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества. До суда он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В среду, 5 мая, в суде Советского района мужчину признали виновным в совершении преступления и назначили ему один год лишения свободы. Суд учел все обстоятельства дела и применил норму, согласно которой назначил мужчине годичный испытательный срок и 120 часов общественных работ – если за это время он не попадет в поле зрения сотрудников милиции и будет исполнять возложенные на него обязанности, то основное наказание не будет приведено в исполнение.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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