Официально: в Минске 12 мая отключат отопление

В Минске 12 мая отключат отопление Фото: Олег УКЛАДОВ

В Минске со среды, 12 мая, начнут отключать отопление. Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович во время заседания рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства Минска.

- Погода уже постепенно стабилизируется и ожидается потепление. В Мингорисполкоме было принято решение об отключении отопления в столице с 12 мая, - приводит слова Дороховича БелТА.

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