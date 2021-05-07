В Слуцком районе едва не погиб подросток – играл с друзьями в «собачий кайф»

Дети в Слуцком районе играли играли в "собачий кайф", один из мальчиков едва не погиб. Фото: Млын.by.

В одной из деревень Гацуковского сельского совета Слуцкого района чуть не погиб 11-летний мальчик. Ребенок вместе с друзьями играл в «собачий кайф» - игру с удушением. Игры такого характера предполагают перекрытие кислорода на какое-то время. Цель – достичь изменения сознания, галлюцинаций, «посмотреть на свое тело со стороны».

Подробности истории рассказывает Млын.by. По информации издания, пострадавший мальчик – из благополучной семьи. В «собачий кайф» он играл с друзьями в заброшенном сарае, где подростки курили, жгли разные предметы, писали на стенах нецензурщину. Сейчас проверкой обстоятельств инцидента, который произошел в конце апреля, занимаются милиция и прокуратура.

На базе главного управления по образованию Миноблисполкома пройдет межведомственное совещание для выработки межведомственного подхода и активизации мероприятий по профилактике рискованного и аутоагрессивного поведения несовершеннолетних и пресечения деятельности групп детей и подростков, практикующих такие игры, сообщает издание.