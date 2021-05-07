Золотовалютные резервы выросли за апрель на 338 млн долларов

Золотовалютные резервы выросли за апрель на 337,9 млн долларов. Фото: pixabay.com

В Национальном банке Беларуси рассказали, что за апрель золотовалютные резервы выросли на 337,9 миллионов долларов – на 4,9% после снижения в марте на 174,5 миллиона долларов. Информация была опубликована на официальном сайте ведомства.

На 1 мая 2021 года, по предварительной информации, золотовалютные резервы составили 7,278 миллиарда долларов.

- Увеличение золотовалютных резервов в апреле 2021 года было обусловлено тем, что Нацбанк покупал иностранную валюту на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, увеличением стоимости монетарного золота, а также поступление иностранной валюты в бюджет, - прокомментировали в ведомстве.

В ведомстве отметили, что в апреле 2021 года правительством было исполнено внешних и внутренних обязательств на сумму около 105 миллионов долларов.

- Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем золотовалютных резервов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 миллиарда долларов. С начала 2021 года золотовалютные резервы уменьшились на 2,8%, - заявили в Национальном банке.

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