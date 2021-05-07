Глава Палаты представителей: «В Евросоюзе замалчивают тему попытки госпереворота в Беларуси»

Глава Палаты представителей заявил, что в ЕС проигнорировали попытку госпереворота в Беларуси. Фото: БелТА

Глава Палаты представителей Беларуси Владимир Андрейченко во время встречи с парламентской делегацией Молдовы, которая состоялась 5 мая, в среду, заявил, что в Европейском союзе замалчивают тему попытки государственного переворота в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.

- Всем спикерам парламентов стран, которые входят в Евросоюз, были направлены соответствующие письма, но никто не разбирался после августовских событий 2020 года в вопросе попытки государственного переворота в Беларуси, - заявил Андрейченко.

По его словам, белорусская сторона получила ответы на данные письма лишь от одного-двух спикеров.

Владимир Андрейченко призвал молдавских коллег совместно активнее работать на площадках межпарламентских структур, в том числе продвигать тему борьбы с переписыванием истории Второй мировой войны.

- Мы рассчитываем на вашу поддержку и в Парламентской ассамблее Совета Европы. Вы же видите, какое, на сегодняшний день, предвзятое отношение к Беларуси. И это мягко говоря, - подытожил Андрейченко.

Напомним, что 17 апреля Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей готовилось покушение.

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