Милиция задержала мошенников, которые под видом работников банков воровали деньги с карт белорусов - украли более 500 тысяч рублей

В МВД сообщили о задержании еще нескольких лжебанкиров. Фото: скриншот с видео МВД

В Министерстве внутренних дел рассказали о задержании еще нескольких ненастоящих "сотрудников банков". Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

Напомним, что ранее в МВД сообщали о задержании более 20 человек, которые подозреваются денежных средств с банковских карт путем телефонного мошенничества. Среди них были как граждане Беларуси, так и других стран.

- Оперативники столичного управления по противодействию киберпреступности установили еще несколько участников международной преступной группы. Только в столице мошенникам удалось выведать данные карт у 14 человек, с которых они похитили более 500 тысяч рублей. К примеру, в январе 2021 года со счета пенсионерки исчезло около 83 тысяч рублей, а в марте двое жителей Партизанского и Московского районов столицы лишились в общей сложности почти 40 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

И добавили, что задержанных признали подозреваемыми по уголовным делам за хищения денежных средств путем использования компьютерной техники, которые были совершены в крупном размере.

В МВД отметили, что работа по установлению других участников преступной группы продолжается.

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