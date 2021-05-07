В Гомеле появился блиножор. Парень готов приехать в любой район города и доесть блины, если кто-то напек их слишком много

Гомельчанин так хочет блинов, что решил стать профессиональным блиноедом. Фото: Булочка.ру.

Забавное объявление дал на одной из интернет-площадок гомельчанин по имени Илья. Он объявил себя блиножором и предлагает услуги по поеданию блинов. Мол, если вы напекли слишком много блинов и не можете их доесть, профессиональный блиножор к вашим услугам – съест блины, пока они не испортились.

39-летний блиножор готов подъехать за блинами в любой район города и даже принести с собой спиртное или что-то вкусненькое для хозяев. Илья рассказал «Сильным Новостям», что просто очень любит блины, а сам готовить их не умеет.

Когда корреспондент «Сильных новостей» беседовал с Ильёй, того еще ни разу не покормили блинами, хотя объявление просматривали много раз. Откликнулся только один парень, который предложил объединиться и доедать блины в команде, пишет издание.

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