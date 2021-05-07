Глава МИД Владимир Макей назвал условие для приезда посла США Джули Фишер в Беларусь

Посол США в Беларуси Джули Фишер начнет работать из Литвы. Фото: state.gov

Посол США Джули Фишер сможет приехать в Беларусь после того, как в Министерстве иностранных дел поймут, с какими настроениями она хочет прибыть в республику. Такое заявление сделал 7 мая глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Лишь после того, как в МИД поймут ее статус, там будут принимать конкретные решения.

– Мы видим четкую картину, в каком статусе госпожа назначенный посол приедет в Беларуь. Для нас есть определенная процедура встречи посла в аэропорту, на границе. Но нам нужно понимать, в каком статусе она хочет работать Беларуси, с официальными властями, гражданским обществом… Развивать отношения, или же тот или иной посол прибывает в страну надзирать за органами власти и обличать их, исходя из посылов оппонентов, – заявил Макей, его цитирует Sputnik.

Глава МИД добавил, что в Беларуси хотят четко понимать картину происходящего.

Напомним, что Джули Фишер ранее заявила, что не приехала в Минск из-за отсутствия визы. Посол США в Беларуси тогда отметила, что уже в ближайшее время она намерена отправиться в Варшаву и Вильнюс для того, чтобы «напрямую взаимодействовать с теми союзниками, которые разделяют озабоченность Америки по поводу событий, происходящих в Беларуси».

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Фишер пока все еще не получила белорусскую визу (подробности).