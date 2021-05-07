Лукашенко заявил, что Беларусь получила собственную вакцину от коронавируса

Беларусь получила собственную вакцину от коронавируса Фото: Павел МАРТИНЧИК

Собственная вакцина от коронавируса появилась в Беларуси. Такое заявление сделал 7 мая Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, препарат получен 6 мая.

– В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину, – заявил он, его цитирует БЕЛТА.

При этом он добавил, что спешить в этом вопросе не будут.

– Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой, - сказал Лукашенко.

Он отметил, что этот препарат приспособят к новому штамму.

– У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится, - уточнил он.

Напомним, что вопрос о создании собственной вакцины от COVID-19 в Беларуси он поднимал 27 ноября прошлого года, посещая с рабочим визитом 6-ю Городскую клиническую больницу Минска. Тода он высказал мнение, что вакцина от коронавируса должна создаваться на государственном предприятии. По словам президента, это можно сделать на базе «Белмедпрепаратов».

Чуть позже он оценил приблизительную стоимость создания препарата. Посещая 15 декабря Могилевскую областную клиническую больницу, Лукашенко заявил, что на это понадобится где-то порядка пяти миллионов рублей.

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