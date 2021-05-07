«Я – за!»: Лукашенко рассказал, на каких условиях готов провести в Беларуси досрочные выборы. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

6 мая в Лондоне состоялось заседание министров иностранных дел G7 (входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США). По итогам встречи они приняли коммюнике, в котором призвали власти Беларуси провести «новые свободные и справедливые выборы под международным наблюдением». МИД Беларуси отреагировал на заявление, заявив, что это стандартный набор заезженных клише.

- Такие мантры фактически без изменений кочуют с площадки на площадку, - сказал представитель белорусского МИДа.

А на следующий день ситуацию прокомментировал Александр Лукашенко:

- Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы, - сказал Александр Лукашенко. Он напомнил, как в США шла избирательная кампания: люди голосовали по почте, бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны. Эти факты были показаны на весь мир.

- Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор ему в этом «Твиттере» не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации? Страны ЕС упрекают белорусские власти в чрезмерном применении силы во время протестов. В то же время в США в прямом эфире были показаны кадры убийства одной из протестующих. Зачем застрелили женщину? А сколько погибло?

Он также напомнил о прошлогоднем задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда: полицейский наступил ему на горло, передавил позвонки и задушил. - Мы это все видели, - сказал Лукашенко. - И я не хочу сказать, что полицейские в Америке неправильно действовали, защищая парламент - святыню американской демократии. Так почему мы тогда неправильно действовали, защищая свою страну? И они нам предлагают досрочные выборы. Повторяю: я - за. Вместе с американцами: они накосячили больше. И мы же до сих пор от Европейского союза ждем заключения по действиям в Америке. Почему же европейцы - такие демократы - молчат? Потому что у самих рыльце в пушку: «У нас – другое». Причем подобным образом - "У нас - другое, у нас же демократия" - как-то высказался сам Президент Франции Эммануэль Макрон, сравнивая действия правоохранителей в его стране при подавлении протестов с событиями в Беларуси. Представляете, на таком уровне. Поэтому выборы мы проведем. Они в Америке никогда не пойдут на перевыборы. А мы пойдем - в любой день, как только они объявят о досрочных выборах. Чтобы было честно. Я без труда не могу представить, чтобы мы по почте голосовали. Нас бы исполосовали, мы бы даже не успели проголосовать. О нас не просто ноги вытерли бы, нас бы просто порезали и порвали. А у них это можно. Это не двойные стандарты, это война - на удушение, на то, чтобы удавить, убить и чтобы мы никогда не подняли голову. Потому что мы им не подчинились, не покорились. Не потому что мы такие герои, а потому что это противоречит нашим интересам: мы не хотим больше ходить под чьей-то плеткой. Я и провожу эту политику. Я это обещал и буду делать.

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