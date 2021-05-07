Стало известно, как в Витебске наказали женщину, которая заставила мужчину извиняться под дулом пистолета

Женщина заставляла мужчину извиниться, угрожая пистолетом. Фото: кадр из видео УВД.

В Витебске суд Первомайского района рассмотрел дело в отношении 50-летней женщины, которая заставляла мужчину извиниться перед ней, направив на того пистолет.

Как уже писала «Комсомолка», это произошло в кафетерии одного из магазинов. Там отдыхали две компании. Мужчина из одной компании начал насмехаться над дамой из другой. В какой-то момент женщина не выдержала потока колких шуток и достала пистолет. Женщина наступала на мужчину, направив на него оружие, хватал его за грудки, заставляя извиниться и угрожая убить или покалечить, если тот не принесет извинения. В конце концов сотрудник магазина смог выбить пистолет из ее рук.

Оказалось, что это пневматический газобаллонный пистолет. Внешне и конструктивно он похож на обычное пневматическое оружие. Женщине предъявили обвинение в угрозе убийством и причинении тяжких телесных повреждений. Она признала свою вину и рассказала, что пистолет купила для самообороны. По решению суда ей придется провести 180 часов на общественных работах.

Пневматический газобаллонный пистолет «МР-654К» калибра 4,5 миллиметра у женщины конфискован, сообщили в пресс-службе суда.