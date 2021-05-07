Лукашенко: «Показанная информация о раскрытии заговора в Беларуси - это цветочки, ягодки мы еще покажем». Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали - цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите", - заявил Александр Лукашенко. Он сказал, что люди, которые не погружены глубоко в ситуацию и не разбираются в этих процессах, не воспринимают задержанных всерьез:

- Какие-то философы, старики - как они могли что-то совершить? Они бы и не делали это. А вот кто это планировал делать - это мы знаем - а кто исполнитель, мы вам покажем. И еще раз подчеркиваю: вы просто ужаснетесь от этого. Зарубежные спецслужбы были удивлены тому, какую серьезную операцию смогли провести их белорусские коллеги. Россияне сказали, что это бывает раз в жизни спецслужб, чтобы далеко на подступах раскрыть подобный заговор. Никто же фейками не занимался: мы показываем конкретные факты. Но самое главное - они же признаются.

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