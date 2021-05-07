Макей анонсировал симметричные и ассиметричные ответные санкции со стороны Беларуси в отношении европейского бизнеса. Фото: БЕЛТА

Если в отношении Беларуси будут введены новые западные санкции, то ответ на них будет симметричным и ассиметричным. Такое заявление 7 мая сделал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

– Симметричные и ассиметричные санкции подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси. Но многие сейчас стенают в интернете о том, что руководство Беларуси, принимая решение об ответных мерах по этим санкциям, делает себе выстрел в ногу и так далее, и тому подобное. Но никто себе не будет делать выстрел ни в ногу, ни в голову, ни в сердце, ни куда-то еще, – заявил он, его цитирует Sputnik.

По словам главы МИД, в Минске «очень четко» просчитывают все варианты.

– И мы не допустим того, чтобы наши ответные меры повлияли на экономическое развитие страны и благосостояние простых граждан, – утверждает Макей.

Напомним, что недавно Александр Лукашенко поручил МИД, премьер-министру и спецслужбам страны довести до Европы реальные факты и перспективы в случае применения европейской стороной дополнительных санкций против Минска.

По словам Макея, он несколько дней назад поручил подготовить такие меры на случай введения очередных санкций.

– Они подготовлены. Они будут абсолютно ассиметричными и адекватными той ситуации, которая складывается. Поэтому без ответа никакие шаги наших оппонентов и европейских, западных стран не останутся. Эти меры сейчас отработаны, и мы подождем дальнейшее развитие ситуации, и посмотрим к каким решениям придут наши партнеры на Западе, – сказал Макей.

Читайте также:

Глава МИД Владимир Макей назвал условие для приезда посла США Джули Фишер в Беларусь

Американский дипломат ранее заявила, что не приехала в Минск из-за отсутствия визы (подробности).