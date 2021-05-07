Лукашенко о сборе денег для ветеранов: «Не надо собирать деньги нашим ветеранам. У них они денег не возьмут, это кровавые деньги». Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

6 мая стало известно, что в Беларуси ветераны не получат единовременные выплаты к 9 мая. Оказалось, что в Беларуси предусматриваются ежемесячные доплаты ветеранам. Но именно единовременные выплаты к 9 мая в этом году ветераны не получат. Хотя в 2019 и 2020 году, в юбилейные годы, в республике выплаты ветеранам назначались (от 650 до 2000 тысяч в 2019-ом и от 700 до 2500 тысячи рублей в прошлом году).

В соцсетях задумались: а что, если собрать деньги ветеранам самостоятельно? Бросили клич, и начался сбор. А вот как ситуацию прокомментировал Лукашенко:

- Это неправда, что мы их разово не поддержим: у нас три выплаты ежемесячно и разовые есть выплаты. И мы выделили немалые средства, чтобы поддержать участников войны, блокадников Ленинграда, тружеников тыла и прочих - около 65 миллионов рублей выделено. И эти разовые выплаты участники войны обязательно получат прямо ко Дню Победы. Если кто-то к 9 мая не успеет получить, я им компенсирую в течение 9, 10, 11 числа.

По его мнению, подобные новости начинают активно распространяться из-за того, что оппозиция не может сформулировать свою повестку дня и пытается зацепиться за любую возможность дискредитировать власть, иногда за самую мелочь. После этого даже начали звучать призывы собирать деньги на выплаты ветеранам.

- Это уже какое обещание после конца прошлого года? Они все обещают и обещают: протестунам, забастовщикам, потерпевшим. Кому дали? Точно так дадут и сейчас.

Лукашенко сказал, что представители оппозиции уехали за границу лишь с одной целью: перехватить там финансовые потоки, которые идут в Беларусь для поддержки протестов. Содержится же белорусская оппозиция за рубежом за счет налогоплательщиков западных стран и фондов, созданных там для уничтожения конкурентов.

- Не надо собирать деньги нашим ветеранам. От них они деньги не возьмут: это кровавые деньги. Эти люди, которые ходят с полотнищами, предатели и коллаборационисты, для них не друзья и не помощники. Это уже от безумия и неумности они начинают подобными делами заниматься. Надо было, прежде чем что-то сделать в этом плане, подумать, а возьмут ли ветераны эти деньги. У них они не возьмут, даже если будут умирать с голоду. Никогда, - заявил Лукашенко.

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