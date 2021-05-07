Минский метрополитен призвал пассажиров запастись жетонами в преддверии Дня Победы

Метрополитен просит заранее покупать жетоны в преддверии Дня Победы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Жителям и гостям Минска в преддверии больших праздничных выходных в честь Дня Победы и Радуницы посоветовали заранее покупать жетоны в метро. Такие рекомендации опубликованы в Telegram-канале столичной подземки.

«В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, в предпраздничные и праздничные дни Минский метрополитен просит пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты», – сказано в сообщении.

Также в метрополитене напомнили, что на всех станциях метро проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт или электронных устройств (смартфонов, планшетов, смарт-часов, брелоков, колец и других), поддерживающих банковские платежные системы.

Читайте также:

Выставка военной техники, ярмарка и фейерверк: стало известно, как отметят День Победы 2021 в Минске

Организаторы обещают поразить зрителей разнообразием цветов и форм огненного шоу (подробности).

«Сразу доставят в отдел для разбирательства»: что будет, если на праздник 9 мая в Минске прийти с велосипедом или литровой бутылкой воды

Запрещенные предметы будут изымать, а лица доставлять в территориальные органы внутренних дел для разбирательства, заявил замначальника управления охраны правопорядка МВД Беларуси Владимир Станилевич (подробности).