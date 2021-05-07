Лукашенко о призыве оппозиции выходить на 9 мая: «Вы что, бел-чырвона-белыя флаги развернете и пойдете к ветеранам?»

Александр Лукашенко отреагировал на призывы в День Победы, 9 мая, выходить на улицы сторонникам оппозиции:

- Я сразу подумал: а под какими флагами? Слушайте, сегодня они уже заявили: под красно-зелеными выходите. Так а где тогда идеи, где тогда суть этой борьбы? Или вы что, бел-чырвона-белыя флаги развернете и пойдете к ветеранам, памятникам и так далее? Тоже не идея. Они же понимают, что мы не сможем допустить, чтоб они испоганили эту Победу флагами предателей. Цугцванг полный. Куда вы людей зовете?

Он обратил внимание на то, что в последнее время пытаются активизировать протестные настроения и вновь так или иначе качать ситуацию по одной простой причине - финансирование:

- Им в последнее время не просто намекнули, а начали урезать финансирование и говорят: будут акции (типа того, убить президента и прочее) - получите деньги. И называют цену. Бабло. И втягивают в это белорусов. Уже белорусы другие. Они увидели, для чего это делается. Да, может быть, нехороший Лукашенко, власть не та, еще что-то, но они уже знают, что будет без этого Лукашенко. Они уже знают и могут сравнить. Особенность белорусов: мы практичные люди. Мы всегда взвешиваем.

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