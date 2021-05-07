Лукашенко заявил, что планы заговорщиков удалось раскрыть «благодаря простым людям».

- Помните, я говорил: нет у нас новой оппозиции. Это просто заплатили, наняли. Там пять тысяч у Бабарико было в инициативной группе, которые подписи собирали. Они были проплачены. Добавьте два-три родственника - пять тысяч на три – пятнадцать тысяч. Вот и все. Но они сегодня поняли, что за эту копейку могут потерять страну и быть беде. Они больше не полезут и понимают, что мы ответим и очень сильно ответим. Я говорил: вот красная линия, перешли - мы вынуждены будем реагировать.

Говоря о недавних разоблачениях, Лукашенко рассказал, что все планы заговорщиков удалось выявить не только благодаря работе спецслужб, но и помощи обычных граждан: - Это не две-три шашки тротиловые. Это пластит, эластит. Это страшное оружие. Благодаря обычным людям мы потихоньку начали это раскручивать.

То же самое, по словам Лукашенко, было и в случае, когда в Гомельской области подыскивали погреб, куда заговорщики планировали спрятать его сыновей.

- Мерзавцы полные. И люди нас настораживали - придут, скажут, через родственников и прочих сигнал дадут. И мы начинали раскручивать. То есть наши люди молодцы. А, говорят, сторонников власти нет. Да нет, нас много! Но наши люди не привыкли кричать. Может, слишком успокоились. И подавляющее большинство просто молчали. Они делают свое дело. Ну и пусть делают. Надо - мы их позовем, как это было всегда.

Александр Лукашенко связал нападки оппонентов и зарубежное давление на него, в том числе обвинения в преступлениях против человечества, с попытками раскачать ситуацию и подготовить почву для чего-то более серьезного. Он напомнил о событиях прошлых лет в ряде стран, в том числе Сербии, Ливии, Ираке, и судьбе их лидеров:

- Вырезали их. Но сначала надо подготовить общественное мнение. Вот у нас они начали готовить. Первый был заход, второй, третий…У них ничего не получится! Они еще меня хотят запугать для начала. Я не из тех людей. Это бесполезно.

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