Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 мая 2021 года: 1354 новых случая COVID-19 за сутки, десять смертей

1354 новых случая COVID-19 зарегистрированы за сутки в Беларуси.

Свежие данные по коронавирусу в Беларуси опубликовал Минздрав 7 мая. Так, за минувшие сутки в республике выявлены 1 тыс. 354 новых случая COVID-19, выписаны из больниц 1 тыс. 311 пациентов.

«Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 366 тыс. 305 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 356 тыс. 842 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.

За все время период распространения коронавируса в Беларуси умерли 2 тыс. 612 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки скончались десять пациентов с COVID-19.

Также в стране продолжают делать тесты на коронавирус для выявления зараженных. За прошедшие сутки выполнено 18 тыс. 927 тестов. Всего в Беларуси провели уже 5 млн. 958 тыс. 089 тестов.

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